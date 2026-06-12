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Pérez Llorca anuncia un plan para climatizar las aulas y reformar los centros educativos / Generalitat valenciana

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Pérez Llorca anuncia un plan para climatizar las aulas y reformar los centros educativos

Generalitat valenciana

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El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes en Torrevieja la puesta en marcha de dos planes para climatizar todas las aulas educativas de la Comunitat Valenciana y para reformar los colegios e institutos públicos, que se pondrán en marcha antes de que termine este año.

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