Pérez Llorca anuncia un plan para climatizar las aulas y reformar los centros educativos / Generalitat valenciana

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Pérez Llorca anuncia un plan para climatizar las aulas y reformar los centros educativos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este viernes en Torrevieja la puesta en marcha de dos planes para climatizar todas las aulas educativas de la Comunitat Valenciana y para reformar los colegios e institutos públicos, que se pondrán en marcha antes de que termine este año.