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Héctor Beltrán San Segundo: «Formem els i les professionals per liderar la lluita contra el canvi climàtic»

Héctor Beltrán San Segundo: «Formem els i les professionals per liderar la lluita contra el canvi climàtic»

Toni Losas

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Héctor Beltrán San Segundo: «Formem els i les professionals per liderar la lluita contra el canvi climàtic»

Toni Losas

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La Universitat Jaume I (UJI) de Castelló ofereix per al curs 2026/2027 el grau en Enginyeria Elèctrica per a la Transició Energètica que serà dirigit pel vicedirector de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), el professor Héctor Beltrán San Segundo. Un nou grau, readaptat des del clàssic grau en Enginyeria Elèctrica, que ofereix formació per a liderar la descarbonització de la societat mitjançant el disseny i la gestió de sistemes energètics i industrials eficients i sostenibles. La transició energètica no sols depén de plaques solars i molins de vent, sinó de la intel·ligència necessària per a gestionar-los. Així, en aquest nou grau de l’UJI, l’alumnat s’especialitzarà en les tecnologies d’avantguarda que fan que el sistema elèctric i la indústria siguen intel·ligents, eficients i resilients.

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