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La industria del 'souvenir' en el aeropuerto de Castellón
El aeropuerto de Castellón cuenta con tres tiendas de servicio a los pasajeros. Una de recuerdos, plagada de souvenirs, se encuentra en la planta baja de la terminal. Los turistas londinenses, húngaros y madrileños son los que más compran y no es fácil conseguir 'souvenirs' de Castellón, según relata Costin Catan, gerente de la Gift Shop. Los otros dos establecimientos se encuentran en la zona de embarque: Turrones Agut y el Duty Free -libre de impuestos-. Más información