Marta Solsona

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La historia de Fatema: De TikTok a abrir una tienda única en un municipio de Castellón

Bazar Zana ha abierto sus puertas en Almassora como la primera tienda de estas características en el municipio. El nuevo establecimiento, situado en la calle Batalla Bailén, 37, ofrece moda, accesorios y productos de origen árabe, y nace del impulso de Fatema Zana, una emprendedora que ha conseguido llevar a una tienda física el proyecto que comenzó en redes sociales. Su apertura ha contado con una gran acogida por parte de los vecinos.