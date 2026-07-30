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Vídeo: José Martí celebra el regreso de los vecinos de Suera y pide mantener la precaución

El alcalde de Suera y expresidente de la Diputació de Castelló, José Martí, ha celebrado el regreso a casa de los vecinos después de la evacuación provocada por el incendio forestal.

Martí ha agradecido el comportamiento, la paciencia y el civismo de la población, además del trabajo de los servicios de extinción y la solidaridad de los municipios que acogieron a los evacuados. Pese a la mejora de la situación, ha pedido extremar la precaución en las carreteras, ya que el incendio todavía no está extinguido, y ha animado a recuperar poco a poco la normalidad y las fiestas locales.