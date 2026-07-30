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Vuelve a su finca tras el incendio: el monte, arrasado; sus animales, a salvo

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Redacción

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Vuelve a su finca tras el incendio: el monte, arrasado; sus animales, a salvo

Redacción

Castellón
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La ganadería de Pascual Alcalà de Betxí, con su explotación en término Artana, cuenta con toros de lidia y vacas, y fue rodeadas por las llamas, sobreviviendo al fuego gracias a un cortafuegos natural fruto de la pastura y el pastoreo

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