¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Vila-real reasfalta las calles Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim y Mare de Déu de Gràcia
Vila-real
El Ayuntamiento de Vila-real ha iniciado los trabajos de reasfaltado de las calles Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim y Mare de Déu de Gràcia, una intervención provisionar que tiene como objetivo mejorar la seguridad en estos viales, a la espera de poder acometer el plan previsto de remodelación integral de los mismos, valorado en alrededor de 800.000 euros.