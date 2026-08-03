Toni Losas

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Vila-real reasfalta las calles Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim y Mare de Déu de Gràcia

El Ayuntamiento de Vila-real ha iniciado los trabajos de reasfaltado de las calles Bayarri, Santa Anna, Sant Joaquim y Mare de Déu de Gràcia, una intervención provisionar que tiene como objetivo mejorar la seguridad en estos viales, a la espera de poder acometer el plan previsto de remodelación integral de los mismos, valorado en alrededor de 800.000 euros.