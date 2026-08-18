Mònica Mira

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La destrucción que el incendio del 25 de julio dejó en la ganadería de reses bravas más antigua de la Vall d'Uixó

El último sábado del pasado mes de julio, el incendio forestal iniciado en la Vall d'Uixó barrió la explotación de reses bravas de El Solivo. Las imágenes, semanas después, ayudan a hacerse una idea de lo que sucedió aquel día, en el que Juan Bautista Giménez, su propietario, se quedó en la ganadería «para salvar a los animales».