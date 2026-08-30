Gabriel Utiel

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El Museu Etnològic atrae a unas 250 personas en las visitas de verano

El Museu Etnològic del Termet de Vila-real ha puesto punto final este fin de semana a una de las propuestas destinadas este verano a redescubrir el patrimonio local. Una última visita teatralizada ha cerrado un ciclo que, en el marco de la programación de Viu l’Estiu al Termet, ha combinado divulgación, historia y entretenimiento y que deja un balance que ronda la cifra de los 250 participantes.