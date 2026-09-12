Toni Losas

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Castelló celebra el 775 aniversario con la entrega de diez distinciones, bailes tradicionales y mascletà

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castelló ha acogido este sábado el acto institucional con motivo del 775 aniversario de la firma del Privilegi del Trasllat y en el que se ha distinguido a diez personas y entidades en cuatro categorías: Deporte (Pablo Hernández y Pablo Herrera), Cultura (Ateneo y Eloy Moreno), Fiestas y Tradiciones (Germandat dels Cavallers de la Conquesta, Moros d'Alqueria y Colla del Rei Barbut) y insituciones que han contribuido al crecimiento de la ciudad (UJI, Cámara de Comercio y PortCastelló).

Tras la presentación del retrato oficial del hijo adoptivo de la Ciudad Ignacio Pérez de Heredia y unas sentidas palabras de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, en un acto al que han asistido un centenar de personas, ha tenido lugar la interpretación del bolero de Castelló, un volteo de campanas y el disparo de una mascletà por parte de Pirotecnia del Mediterráneo patrocinada por Facsa.