Francisco Calabuig

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Gabriela Bravo llega a su boga con Ximo Puig

La boda del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig, y su pareja desde hace años, la exconsellera de Justicia, Gabriela Bravo, reunirá este sábado en un conocido salón de eventos de la playa de Oliva a históricos dirigentes del PSOE como Antoni Such o el exalcalde de Gandia, José Manuel Orengo, y el profesor y exsecretario autonómico de Educación, Miguel Soler, cuyo último libro"Pensar la educación, repensar la sociedad", prologado por el expresident, se presentó esta semana en València.

También han acudido figuras clave del socialismo valenciano, desde el actual ministro de Hacienda, Arcadi España, que fue conseller de Política Territorial y de Hacienda en los gobiernos del Botànic, la Secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, o el diputado nacional Vicent Sarrià o el actual comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo, Joan Calabuig. Entre las ausencias la de la delegada del Gobierno y candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé.

La ceremonia se está realizando en la más estricta intimidad por deseo expreso de la pareja y con amplios controles de seguridad para acreditar a los invitados. El lugar elegido por la pareja para darse el 'Sí quiero' combina el ambiente tranquilo con el ir y venir de bañistas y curiosos que, en algunos momento, se confunden con los invitados que aguardar a entrar en el recinto. Más información