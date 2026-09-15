Eva Bellido

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La renovada imagen de la particular 'Sagrada Familia' de Benicàssim

La larga historia de la iglesia de San Juan Pablo II de Benicàssim entra ya en su capítulo final. 25 años después de que las obras quedaran paralizadas, el templo que durante décadas ha formado parte del paisaje urbano como un edificio inacabado quedará listo para abrir al culto durante el próximo mes de octubre.

Será el desenlace de un proyecto cuya primera piedra se colocó en 1996, aunque la construcción arrancó posteriormente, y que quedó detenido en 2001. La imagen de aquella gran estructura sin terminar acabó convirtiendo al edificio en la particular Sagrada Familia de Benicàssim, como la bautizó este periódico.