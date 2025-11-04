Kmy Ros

La queja de un vecino del Grau de Castelló: "¿Qué no lloverán mosquitos en vez de agua?"

Pasqual Bort, vecino del Grau de Castellón, señala que el problema del mosquito se produce cuando llueve. Este año no teníamos y ahora con las lluvias, yo me preguntaba, ¿qué no lloverán mosquitos, en vez de agua? Ha llovido bien, pero acaban de matarlos, porque hay atención y vienen los aparatos, pero vuelve a llover y vuelve a haber. Yo voy a caminar y por el paseo marítimo no podía ir. Hay un señor madrileño que tiene un barquito y los vecinos dicen que se acumula el agua y aún es peor", apuntaba a Mediterráneo. Más información