Kmy Ros

PortCastelló acoge este sábado la salida de la I Vuelta al Mundo Vertical a vela

PortCastelló acoge este sábado la salida de la I Vuelta al Mundo Vertical a vela. A las 13 horas del mediodía la castellonense Paula Gonzalvo (Allende los Mares) y Pedro Jiménez (Alegría Marineros), se embarcarán en el velero Alegría Marineros para protagonizar un hecho sin precedentes. Darán el pistoletazo de salida a un acontecimiento histórico que tendrá como protagonista al puerto de Castellón y al Meridiano de Greenwich que pasa por nuestra ciudad. Más información