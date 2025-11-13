Erik Pradas

12 meses, 12 historias, el calendario más humano para 2026 en Castellón

El Calendario Solidario 2026 de Síndrome de Down Castellón vuelve a emocionarnos con una edición que celebra la diversidad, la inclusión y el talento de sus protagonistas. Presentado en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, el proyecto reúne doce imágenes llenas de sensibilidad para apoyar los programas que la entidad ofrece a más de 350 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la provincia. Más información