12 meses, 12 historias, el calendario más humano para 2026 en Castellón

12 meses, 12 historias, el calendario más humano para 2026 en Castellón

Erik Pradas

12 meses, 12 historias, el calendario más humano para 2026 en Castellón

Erik Pradas

Castellón
RRSS WhatsAppCopiar URL

El Calendario Solidario 2026 de Síndrome de Down Castellón vuelve a emocionarnos con una edición que celebra la diversidad, la inclusión y el talento de sus protagonistas. Presentado en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés, el proyecto reúne doce imágenes llenas de sensibilidad para apoyar los programas que la entidad ofrece a más de 350 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual en la provincia. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents