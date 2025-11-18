Toni Losas

Concentración en Castellón contra el recorte de vigilancia en Columbretes

Un grupo de personas se ha concentrado este martes ante la sede del PSPV de Castellón para protestar por los recortes de personal en Tragsatec que, consideran, ya afectan gravemente a la conservación de la reserva marina de las Columbretes. Desde CGT alertan que estos recortes impiden controlar la actividad pesquera, recoger datos científicos y garantizar la seguridad del ecosistema, poniendo en riesgo un espacio natural único. Aseguran que la movilización seguirá mientras no se reviertan los recortes. Más información