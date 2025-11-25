Gabriel Utiel

Curso de defensa personal para enfermeras en Castellón

Cuarenta profesionales de enfermería de toda la provincia de Castellón participan en el taller de defensa personal gratuito organizado por el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón (COECS) e impartido por instructores de la Guardia Civil. Esta formación ha tenido como objetivo principal dotar a los participantes de técnicas y conocimientos que les pueden ayudar a evitar agresiones en su lugar de trabajo o a minimizar los daños en caso de que estas se produzcan.