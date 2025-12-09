Gabriel Utiel / Carmen Tomás

Afectados por la huelga de médicos en Castellón

La huelga de médicos agrava el colapso en plena ola de virus respiratorios y tras el puente en Castellón. Así lo ha podido comprobar Mediterráneo in situ en la primera jornada de paros, que se prolongarán entre el 9 y 12 de diciembre. "He estado 40 minutos para poder coger cita en el mostrador", subrayaba una paciente del Centro de Salud de Fernando el Católico de Castelló en la primera jornada de unos paros que se prolongarán hasta el 12 de diciembre. Más información