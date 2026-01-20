Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

Impacto del temporal en Almassora a vista de dron

El Ayuntamiento de Almassora ha activado medidas preventivas ante la alerta naranja por temporal marítimo con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía ante el fuerte oleaje con olas que pueden llegar hasta los cuatro metros. El Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) ya puso este lunes en marcha el protocolo de prevención y hoy mismo se ha procedido al corte del tráfico en diferentes tramos del paseo marítimo. Más información