M J Teruel

Un paisaje desolador. Así está Almassora tras el paso del temporal Harry

La playa de Almassora presenta un aspecto desolador el día después del temporal Harry que dejó este lunes olas de 4 metros y causó importantes destrozos. El Ayuntamiento de Almassora inicia esta misma tarde las tareas de limpieza y adecuación de la playa tras los importantes daños ocasionados a través de un operativo especial, coordinado por los servicios municipales, que incluirá el uso de maquinaria especializada para retirar restos y sedimentos acumulados en el paseo marítimo y la franja costera. Más información