Un paisaje desolador. Así está Almassora tras el paso del temporal Harry

M J Teruel

La playa de Almassora presenta un aspecto desolador el día después del temporal Harry que dejó este lunes olas de 4 metros y causó importantes destrozos. El Ayuntamiento de Almassora inicia esta misma tarde las tareas de limpieza y adecuación de la playa tras los importantes daños ocasionados a través de un operativo especial, coordinado por los servicios municipales, que incluirá el uso de maquinaria especializada para retirar restos y sedimentos acumulados en el paseo marítimo y la franja costera. Más información

