Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí
El antes y el después de un almacén abandonado 'okupado' por basura ilegal en Castellón
Una empresa especializada se encargó de retirar para su posterior tratamiento los restos de azulejos, botes de pintura, cartones, etc.
Últimos vídeos
ELECCIONES EN ARAGÓN
Cientos de colegios abren sus puertas para las elecciones autonómicas de Aragón
TEMPORAL EN ANDALUCÍA