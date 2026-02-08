Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Fede Navarro

El antes y el después de un almacén abandonado 'okupado' por basura ilegal en Castellón

Una empresa especializada se encargó de retirar para su posterior tratamiento los restos de azulejos, botes de pintura, cartones, etc.