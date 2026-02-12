Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Kmy Ros

Dayana, colombiana: "Me imagino mi vida en Castellón: es una ciudad con muchas oportunidades"

Dayana es una joven de Colombia que reside en Castellón. Este martes asistió a la charla informativa organizada por Villa Colombia en la Cámara de Comercio para informar sobre el proceso de regularización extraordinaria pues considera que podría beneficiar especialmente a su hijo, menor de edad. Más información