Gabriel Utiel

Concentración de médicos en el hospital General de Castellón para exigir un estatuto propio

La huelga convocada por los sindicatos médicos ha puesto el foco en la situación laboral del colectivo facultativo. En Castellón, el presidente del sindicato médico CESM CV, Alejandro Calvente, ha denunciado que el nuevo estatuto planteado por el Ministerio no resuelve los problemas estructurales de la profesión y que los servicios mínimos fijados por la Conselleria “boicotean el derecho a la huelga”. "Cuando se empeoran las condiciones laborales se pierden trabajadores y aquí está pasando igual", señala Calvente. El sindicato reclama un estatuto propio y medidas urgentes para frenar el agotamiento, el aumento del burn out y la fuga de profesionales hacia la sanidad privada o el extranjero. Más información