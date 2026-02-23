Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Manolo Nebot

Porcelanosa avanza en sostenibilidad con una nueva instalación solar de 30.000 metros cuadrados

Uno de los grupos más importantes de la industria cerámica española, Porcelanosa, ya ha abierto las puertas de su Muestra Internacional de interiorismo y arquitectura. Durante los próximos días se espera la presencia de unos 12.000 visitantes procedentes de todo el mundo, en una exposición totalmente renovada. Más información