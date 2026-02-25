Secciones

Reconocimiento Asociación Española contra el Cáncer a las empresas y entidades colaboradoras en Castellón

Manolo Nebot

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón ha celebrado un acto de reconocimiento en el que ha agradecido la implicación de todas las personas, entidades e instituciones que han hecho posible el éxito de la X Marcha contra el Cáncer, celebrada el pasado 8 de febrero y convertida ya en una edición histórica. Más información

