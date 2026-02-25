Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptorSuscríbete
Reconocimiento Asociación Española contra el Cáncer a las empresas y entidades colaboradoras en Castellón
La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón ha celebrado un acto de reconocimiento en el que ha agradecido la implicación de todas las personas, entidades e instituciones que han hecho posible el éxito de la X Marcha contra el Cáncer, celebrada el pasado 8 de febrero y convertida ya en una edición histórica. Más información
