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Concentración de abogados y procuradores mutualistas que denuncian clara desprotección en la jubilación en Castellón

Al grito de Pasarela RETA ya decenas de abogados y procuradores se han concentrado este miércoles en la plaza María Agustina de Castelló para denunciar la clara desprotección que sufren los mutualistas en materia de jubilación y exigir una solución justa.