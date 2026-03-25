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Concentración de abogados y procuradores mutualistas que denuncian clara desprotección en la jubilación en Castellón

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Manolo Nebot

Concentración de abogados y procuradores mutualistas que denuncian clara desprotección en la jubilación en Castellón

Manolo Nebot

Castellón
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Al grito de Pasarela RETA ya decenas de abogados y procuradores se han concentrado este miércoles en la plaza María Agustina de Castelló para denunciar la clara desprotección que sufren los mutualistas en materia de jubilación y exigir una solución justa.

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