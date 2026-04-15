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Deplorable estado del firme en las carreteras de Castellón

El firme de carreteras clave de la provincia de Castellón se deteriora a marchas forzadas. Basta con coger un automóvil y echar a rodar para comprobar el deplorable estado del asfalto de vías como la N-340, la autopista AP-7, los accesos al Puerto por la CS-22, pero también de vías como la Ronda Este de Castelló.