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Deplorable estado del firme en las carreteras de Castellón

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Carmen Tomás

Deplorable estado del firme en las carreteras de Castellón

Carmen Tomás

Castellón
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El firme de carreteras clave de la provincia de Castellón se deteriora a marchas forzadas. Basta con coger un automóvil y echar a rodar para comprobar el deplorable estado del asfalto de vías como la N-340, la autopista AP-7, los accesos al Puerto por la CS-22, pero también de vías como la Ronda Este de Castelló.

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