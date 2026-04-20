Ramón Pérez

Colas de inmigrantes en la regularización extraordinaria en Castellón

El proceso de regularización en Castellón está provocando largas colas, ocupación intensiva de la vía pública y concentraciones durante horas especialmente en espacios como las oficinas de la ronda Mijares y la plaza Mayor de Castellón. Esta elevada afluencia está derivando en episodios de tensión, con intentos de acceso desordenado y empujones, además de una creciente sensación de inseguridad entre el personal administrativo que trabaja en estas dependencias municipales. Más información