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Colas de inmigrantes en la regularización extraordinaria en Castellón

Colas de inmigrantes en la regularización extraordinaria en Castellón

Ramón Pérez

Colas de inmigrantes en la regularización extraordinaria en Castellón

Ramón Pérez

Castellón
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El proceso de regularización en Castellón está provocando largas colas, ocupación intensiva de la vía pública y concentraciones durante horas especialmente en espacios como las oficinas de la ronda Mijares y la plaza Mayor de Castellón. Esta elevada afluencia está derivando en episodios de tensión, con intentos de acceso desordenado y empujones, además de una creciente sensación de inseguridad entre el personal administrativo que trabaja en estas dependencias municipales. Más información

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