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Un día con Ripollés
Entre el sol y la fresca rosada de primera hora en el Mas de Flors, Juan García Ripollés disfruta de «un nuevo día, un nuevo regalo» entre coles, lechugas, romero y junto a sus animales, «los regalos de la tierra» en su Mas de Flors. Mediterráneo le acompaña.
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