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Invasión de medusas en la costa de Castellón

Las condiciones meteorológicas de los últimos días han propiciado la llegada de miles de medusas a las costas de la provincia de Castellón. Los avistamientos comenzaron a producirse el sábado frente a las costas de Orpesa, pero en los días posteriores han ido desplazándose hacia el sur. "Salí el viernes al mar y no había; sin embargo, el sábado vi una gran cantidad frente a la zona de la Playa de la Concha, y el domingo ya fue espectacular, sobre todo en la zona de la Renegà. Iba a practicar surf, pero lo dejé correr para evitarme una caída", explica un deportista náutico a Mediterráneo.