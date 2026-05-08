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El concurso de cohetes de agua reúne a más de 350 alumnos en la UJI

La quinta edición del concurso Water Rockets, organizado por la Cátedra FACSA del Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume I, ha congregado a más de 350 participantes en las pistas de atletismo del campus del Riu Sec. Esta actividad, dirigida a alumnado de primaria, secundaria, bachillerato y FP de la Comunidad Valenciana, tiene como objetivo motivar al estudiantado en el ámbito científico a partir del diseño, construcción y lanzamiento de un cohete de agua