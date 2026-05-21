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Huelga educativa en Castellón: los profesores reclaman la dimisión de la consellera en una manifestación

Cientos de profesores se han manifestado este jueves por la mañana ante la Casa dels Caragols en Castelló tras la ruptura de las negociaciones la víspera, en el marco de la huelga educativa indefinida y previa a la gran manifestación convocada para esta tarde.