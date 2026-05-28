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Los alumnos de Castellón, ante la Selectividad

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Kmy Ros

Los alumnos de Castellón, ante la Selectividad

Kmy Ros

Castellón
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Un total de 2.975 estudiantes de la provincia de Castelló se han matriculado para examinarse de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la convocatoria ordinaria de 2026. Afrontan entre nervios por la presión de la nota y la incidencia de la huelga una convocatoria en la que muestran la importancia de la planificación y buscar espacios para desconectar.

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