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Los alumnos de Castellón, ante la Selectividad

Un total de 2.975 estudiantes de la provincia de Castelló se han matriculado para examinarse de las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la convocatoria ordinaria de 2026. Afrontan entre nervios por la presión de la nota y la incidencia de la huelga una convocatoria en la que muestran la importancia de la planificación y buscar espacios para desconectar.