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Presentación de la memoria de Cáritas diocesana de Segorbe Castellón

Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón ha dibujado un panorama preocupante: la exclusión social se cronifica, el empleo no garantiza la inclusión y la vivienda se mantiene como principal factor de vulnerabilidad. Así lo ha explicado el director de la oenegé, Francisco Mir, que lamenta que se ha normalizado la precariedad como forma de vida. Así lo ha indicado en la presentación de la memoria que refleja que en 2025 se han realizado más de 200.000 intervenciones. Cáritas de Segorbe Castellón acompañó a 14.333 personas el año pasado y contribuyó a mejorar las condicioens de vida de 26.777 personas. "Aunque el número de personas atendidas desciende ligeramente sobre el año anterior, nos estamos encontrando ante situaciones mucho más graves y procesos más complejos", ha señalado Mir.