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Alfredo Murria, vecino de Azuébar, describe la alegría colectiva cuando la alcaldesa les comunicó que podían volver

Alfredo Murria

Alfredo Murria y su esposa también fueron evacuados de Azuébar. Durante su estancia temporal se alojó una primera noche en un hotel y los días siguientes en el Seminario de Segorbe. "Seríamos más de cien personas", señala, respecto a este último. Describe el momento de alegría colectiva cuando la alcaldesa les ha comunicado que podían retornar a casa, tanto los vecinos de Azuébar como los de Almedíjar, que estaban en las instalaciones. "Cuando nos lo ha dicho la alcaldesa allí éramos 25-30 y vengan aplausos", señalaba. Su evacuación no ha estado exenta de dificultades logísticas. Por ejemplo, detalla: "Nos dejamos la medicación. Dos noches sin tomármelas", expresó. Murria menciona su vida laboral pasada, en mercadillos y distribución de agua de la antigua embotelladora y la importancia de los servicios básicos de su localidad