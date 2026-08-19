Toni Losas

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Los vecinos de Castellón sobreviven al calor con aire acondicionado, ventiladores, playa e hidratación constante

El calor aprieta y, para muchos, este verano está siendo especialmente difícil de llevar. La sensación más repetida es clara: “hacemos lo que podemos”. Los días se convierten en una búsqueda constante de alivio: aire acondicionado, ventiladores, agua, ropa ligera y, por supuesto, la playa mientras las noches parecen ser especialmente difíciles de soportar.