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Reapertura del colegio Blasco Ibáñez de Castelló

A falta de que el próximo 9 de septiembre inicien el curso los más de 98.000 alumnos de la provincia de Castellón, los docentes de la provincia de Castellón han regresado este martes a las aulas, como el CEIP Blasco Ibáñez de Castelló. Este martes, la jornada ha venido marcada por la acogida al nuevo profesorado que no conoce el centro. Además, algunos de ellos han aprovechado para celebrar los primeros claustros, constituir grupos de trabajo, ultimar las programaciones del aula, o los preparativos de cara al inicio de curso como ha explicado Pau Pons, representante del sindicato mayoritario, STEPV. También por la necesidad por parte de los equipos directivos de hacer frente a tareas burocráticas. Más información