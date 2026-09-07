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Inicio de curso en Castellón

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha presentado este lunes las principales claves del inicio del curso 2026/27, que cuenta con 98.958 alumnos de la provincia de Castellón, lo que supone 820 más que el pasado curso, en que fueron 98.138. Un dato que contrasta con el descenso general en la Comunitat, que arranca el curso con 808.688 estudiantes, 955 menos que un año atrás. La Conselleria de Educación ha presentado este lunes las claves del inicio de curso 2026/27. Unas claves estructuradas en 4 ejes (profesorado, alumnado, familias y empleo y oportunidades) con mejoras que van desde la reducción de la burocracia, al incremento del profesorado, al descenso de las ratios o al impulso a las infraestructuras con 8 centros en marcha en la provincia de Castellón. Más información