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Colas en la secretaría del IES Politècnic de Castelló por falta de personal administrativo

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Gabriel Utiel

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Colas en la secretaría del IES Politècnic de Castelló por falta de personal administrativo

Gabriel Utiel

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La falta de personal administrativo y de conserjería está complicando el inicio de curso en varios institutos de la provincia de Castellón. El caso más extremo es el del IES Politècnic de Castelló, que ha anunciado que este martes mantendrá cerrada su secretaría al público ante la falta del 50% del personal administrativo y alrededor del 70% del personal de conserjería.

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