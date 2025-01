No ha sido una conjunción planetaria las 13 nominaciones de película ‘Emilia Pérez’, entre ellas mejor actriz para la española Karla Sofía Gascón. No come ni duerme, pero sigue cargada de energía y quiere ganar el Oscar el 2 marzo. La actriz ha ofrecido una rueda de prensa virtual desde Uruguay, donde se encuentra actualmente. Gascón se escribe a diario con Demi Moore, una de sus rivales y critica la campaña que hay contra ella en redes sociales. Sin embargo, la intérprete sabe la responsabilidad que carga a sus espaldas y por ello habla sin tapujos de la extrema derecha y de los “fascistas de última generación” que en sus mensajes solo promueven el odio.