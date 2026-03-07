El feminismo desembarca en TikTok.

Secciones

Claudia Mahiques, Alba Miró, Emergencia Feminista (Instagram)

Claudia Mahiques, Alba Miró, Emergencia Feminista (Instagram)

La lucha feminista se libra ahora también en las redes sociales, a golpe de TikTok o de reel de Instagram. Cambian los formatos, es cierto, pero no la esencia de la protesta: otorgar a las mujeres el espacio, la importancia y la igualdad que merecen. Una nueva generación de valencianas, muy jóvenes, ha comenzado a usar sus dominios en la red como trincheras de divulgación, construyendo un discurso interseccional que amplifica el discurso feminista. Más información

