El feminismo desembarca en TikTok.
La lucha feminista se libra ahora también en las redes sociales, a golpe de TikTok o de reel de Instagram. Cambian los formatos, es cierto, pero no la esencia de la protesta: otorgar a las mujeres el espacio, la importancia y la igualdad que merecen. Una nueva generación de valencianas, muy jóvenes, ha comenzado a usar sus dominios en la red como trincheras de divulgación, construyendo un discurso interseccional que amplifica el discurso feminista. Más información
