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Feijóo sobre el PP valenciano: "Estoy viendo un partido unido y movilizado"

Fernando Bustamante

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Feijóo sobre el PP valenciano: "Estoy viendo un partido unido y movilizado"

Fernando Bustamante

València
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"El 'president' está trabajando", "he visto unión, pasión, hambre de reponer la injusticia y todo el interés para volver a ganar las elecciones munciipales, autonómicas y generales", "me gusta lo que estoy viendo" o "tenemos el equipo" han sido las referencias más cercanas del líder del PP hacia Llorca, a quien apenas ha citado en dos ocasiones, una para referenciarle por una promesa sobre financiación autonómica y otra para destacar que está "trabajando" para acto seguido destacar el "excelente trabajo en alcaldías y diputaciones". No ha aclarado su futuroy Llorca sigue en la interinidad. Más información

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