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Óscar Puente: "Empezamos a incorporar 41 nuevos trenes al servicio de las Cercanías de València"

Óscar Puente: "Empezamos a incorporar 41 nuevos trenes al servicio de las Cercanías de València"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el interior de un Civia S-465, que ha visitado hoy en Xàtiva. / Levante-EMV

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Óscar Puente: "Empezamos a incorporar 41 nuevos trenes al servicio de las Cercanías de València"

Levante-EMV

València
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El ministro de Transportes Óscar Puente ha visitado por sorpresa la capital de la Costera, Xàtiva, donde ya se pueden ver los 41 nuevos trenes Civia Serie 465 que Renfe va a incorporar de forma progresiva a lo largo de 2026 (22 trenes) y 2027 (19 convoyes) con más de 700 plazas en cada uno de los trenes, ya que están dotados con cinco coches.

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