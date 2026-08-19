El ministro de Transportes, Óscar Puente, en el interior de un Civia S-465, que ha visitado hoy en Xàtiva. / Levante-EMV

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Óscar Puente: "Empezamos a incorporar 41 nuevos trenes al servicio de las Cercanías de València"

El ministro de Transportes Óscar Puente ha visitado por sorpresa la capital de la Costera, Xàtiva, donde ya se pueden ver los 41 nuevos trenes Civia Serie 465 que Renfe va a incorporar de forma progresiva a lo largo de 2026 (22 trenes) y 2027 (19 convoyes) con más de 700 plazas en cada uno de los trenes, ya que están dotados con cinco coches.