Eduardo Ripoll

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La izquierda alternativa se conjura en València ante una posible coalición electoral

Cuatro referentes de diferentes formaciones de la izquierda alternativa se conjuraron este sábado en un acto en la ciudad de València con un objetivo común: darle la vuelta al derrotismo en un contexto en el que, se mostraron convencidos, hay partido en la Comunitat Valenciana. La cita, la II Universitat Republicana d'Estiu impulsada por la Asociación Cívica Res Pública bajo el título "Nous reptes del País Valencià", consiguió congregar en el mismo escenario a Compromís, Podem, EUPV y ERPV en lo que puede leerse como un primer simulacro de entendimiento ante una eventual coalición electoral a la izquierda del PSPV. Más información