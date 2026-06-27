Para ver este vídeo suscríbete a El Periódico Mediterráneo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Noelia Martínez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Teresa, la 'iaiafit' viral de 89 años que levanta hasta 30 kg en su rutina de entrenamiento

A sus 89 años, Teresa Monsonís, vecina de Burriana (Castellón), se ha vuelto viral en redes como la iaiafit. Su constancia le permite levantar hasta 30 kg en peso muerto y mancuernas de 8 kg. Pionera, comenzó a entrenar a los 50 años en el gimnasio de su yerno y ahora continúa con su nieto, Héctor, monitor y fisioterapeuta.