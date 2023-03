Gran expectación para el preestreno de A Good Person, la película que el director Zach Braff escribió pensando en Florence Pugh, su antigua pareja. Ahora, el trabajo de ambos luce en la gran pantalla. "Sabíamos lo que queríamos y sabíamos que queríamos trabajar juntos otra vez. No hay mayor placer que tener a alguien que te conoce tan bien y sabe hasta dónde puedes llegar", señala la actriz británica. Durante la pandemia, Zach Braff escribió el guion mientras aún vivían juntos pero la ruptura no ha supuesto ningún problema para que la película viera la luz. Además de Pugh, la película está coprotagonizada por Morgan Freeman, quien no pudo acudir al evento. También supone el debut del actor hispano norteamericano, Ignacio Diaz-Silverio. El próximo día 23 ya se podrá ver el trabajo en las pantallas estadounidenses