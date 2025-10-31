Concierto de Leiva en Gran Canaria

El público de Gran Canaria volvió a vibrar con Leiva, un artista que convierte cada concierto en una ceremonia de rock y emoción compartida. Más de 7.000 personas llenaron la Plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus, en una noche en la que el madrileño desplegó todo su repertorio y presentó las canciones de su nuevo disco, Gigante. Bajo el cielo de la noche de Halloween y con el Atlántico al fondo, la ciudad se rindió al poder escénico de un músico que ya forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones.