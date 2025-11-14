Lucía Feijoo Viera

Muere la cantante Encarnita Polo, conocida por su 'Paco, Paco, Paco', a los 86 años

La actriz y cantante Encarnita Polo, una las figuras más importantes de la música pop y la copla de los años sesenta y setenta y que triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco', ha fallecido este viernes a los 86 años en Ávila, según han informado a EFE fuentes cercanas a la familia. Su hija, Raquel Waitzman Polo, ha comunicado el fallecimiento a sus conocidos y ha pedido respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan delicados. Más información