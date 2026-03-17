Sara Fernández

Rosalía deslumbra en el estreno del 'Lux tour'

Tres años después de que le reprocharan la ausencia de músicos en escena en la gira ‘Motomami’ (como si ella sola no valiera por todo un regimiento de flautistas y oboístas), Rosalía se desplaza al otro extremo en el ‘Lux tour. ¿Queríamos instrumentistas? Pues ahí está la veintena de integrantes de la Heritage Orchestra que la arropa en esta nueva singladura: cuerdas angulosas, en choque con ‘beats’ maquinales, y el eco flamenco, que no falte, todo ello la arropó este lunes en el LDLC Arena, de Lyon (entradas agotadas, 16.000 asistentes), en la noche de arranque de una gira mundial que rompe los patrones del espectáculo para un artista español (y que recalará el 13, 15, 17 y 18 de abril en el Palau Sant Jordi). Más información