Adolfo Rodríguez

De ruta con Quevedo por Gran Canaria: así suena 'El baifo', su nuevo álbum

LA PROVINCIA recorrió Gran Canaria junto a Quevedo para escuchar en primicia su nuevo disco, El baifo, en una ruta que conectó varios paisajes emblemáticos de la isla con las canciones del álbum. El itinerario comenzó en Las Coloradas y continuó hasta un mirador sobre la ciudad, donde arrancó la escucha con Está en casa y Caprichoso, mientras el artista explicaba el origen de cada tema. Ya fuera de la capital, el trayecto siguió por la carretera del norte con nuevas paradas y canciones como El baifo, Gáldar, Scandic y Al golpito, hasta llegar al Faro de Sardina, en un recorrido pensado para presentar el disco desde los lugares que inspiran su universo personal y musical.